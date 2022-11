Das niederländische Unternehmen Stater beweist einmal mehr, dass es mit seinen Dienstleistungen auf dem Baufinanzierungsmarkt in Europa führend ist

Amersfoort, Niederlande (ots/PRNewswire) -Fitch Ratings hat das Residential Primary Rating von Stater Nederland B.V. (Stater) mit "RPS1-" bestätigt und einen stabilen Ausblick gegebenDas niederländische Unternehmen Stater beweist einmal mehr, dass es mit seinen Dienstleistungen auf dem Baufinanzierungsmarkt in Europa führend ist. Die US-Ratingagentur Fitch hat der Organisation für die Qualität ihrer Dienstleistungen ein ausgezeichnetes Rating verliehen. Stater behält das Rating 1-, das höchste Rating in Europa für "primary servicing".Stater, das dieses Jahr sein silbernes Jubiläum feiert, verwaltet seit 25 Jahren Baufinanzierungen für Privatpersonen. Stater bietet seinen Kunden einen durchgängigen Service, vollständig digitale Produkte und reine Systemdienstleistungen. Zusätzlich zu den niederländischen und belgischen Einheiten erweiterte Stater sein Dienstleistungsangebot 2022 mit der Gründung der Tochtergesellschaft Stater GmbH auf Deutschland. Die deutsche Einheit befindet sich in der Endphase der Markteinführung ihres ersten Kunden und wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des nächsten Jahres betriebsbereit sein. Laut Fitch "trägt die Vielfalt der angebotenen Aktivitäten zur langfristigen Nachhaltigkeit des Unternehmens bei".Stater hat digitale Plattformen für Kunden, Vermittler und Notare entwickelt, die Kreditnehmern Echtzeit-Updates über den Status ihrer Kredite liefern und eine durchgängige Bearbeitung unterstützen. Fitch hat die Bewertung von Mid-office in Anerkennung der kontinuierlichen Innovation und der Konzentration auf technologische Verbesserungen angehoben.Die hohe Bewertung von Stater ist eine Fortsetzung der letzten Jahre. Seit 2010 hat Stater die Note 1- für die Grundversorgung erhalten. Erwin Dreuning, CEO von Stater, sagte. "Das vergangene Jahr war ein wichtiges Jahr, insbesondere im Hinblick auf unseren Übergang und die Umsetzung der internationalen Struktur. Wir sind daher sehr stolz darauf, diese hohe Punktzahl beizubehalten. Dank unserer Anteilseigner ABNAMRO und Infosys wird Stater in den kommenden Jahren weiter auf die Digitalisierung setzen und sein Kundenportfolio sowohl in den Niederlanden als auch international ausbauen können."Über Stater; Europas größter unabhängiger Hypothekendienstleister. Stater unterstützt international mehr als 40 verschiedene Hypothekarkreditgeber bei der Bearbeitung und Verbriefung von Baufinanzierungsportfolios. Damit werden über 40 Prozent aller Baufinanzierungen in den Niederlanden unterstützt. Die Verwaltung von Baufinanzierungen wurde von Fitch mit dem höchsten Rating für "Primary Servicing" in Europa bewertet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Amersfoort (Niederlande), wo über 1 400 Mitarbeiter beschäftigt sind. Darüber hinaus hat Stater Filialen in Brüssel und Düsseldorf. Stater ist eine 75% Tochtergesellschaft von Infosys Consulting Pte. Ltd. und 25% der ABN AMRO Bank N.V.Weitere Informationen unter www.stater.de.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1885600/Stater_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/das-niederlandische-unternehmen-stater-beweist-einmal-mehr-dass-es-mit-seinen-dienstleistungen-auf-dem-baufinanzierungsmarkt-in-europa-fuhrend-ist-301687996.htmlPressekontakt:Mr. Dirk de Koning / +31620959995 / Dirk.de.koning@Stater.comOriginal-Content von: Stater NV, übermittelt durch news aktuell