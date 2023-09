Nach neun Jahren erinnert er sich noch immer an mich

Beijing (ots/PRNewswire) -Ruslan Tulenov, ein junger Mann aus Kasachstan, ist einer der wenigen, die die sogenannte Blutgruppe RH-Null haben. Während seines Studiums in Hainan war er daher auch ein aktiver Blutspender, weshalb er von Chinas Staatspräsident Xi Jinping als „Bote der Freundschaft zwischen China und Kasachstan" gelobt wurde.https://german.cri.cn/2023/09/26/VIDEPthhqBz4CWSAgvaPOz4l230926.shtmlIm Jahr 2009 hat Ruslan Tulenov angefangen, zweimal im Jahr Blut zu spenden, um einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, wie er erklärte. Denn seiner Ansicht nach sei dies eine gute Möglichkeit, anderen zu helfen.Auch Xi ist diese gute Tat nicht entgangen. Als Xi im Jahr 2013 eine Rede an der Nasarbajew-Universität in Kasachstan hielt, erwähnte er den jungen Studenten von der Universität in Hainan. Diese Anerkennung hat den jungen Mann mit Stolz erfüllt und die einstige Ferne, die er gegenüber Führungspositionen verspürt hatte, war verschwunden. Er bewundert Xi für seine modernen Ideen und Weisheiten.Da Ruslan Tulenov Hainan als seine zweite Heimat ansieht, war er umso erfreuter, als Xi diese gesamte Insel zu einer Freihandelspilotzone erklärte. Seiner Meinung nach würden so immer mehr internationale und inländische Unternehmen ihren Weg nach Hainan finden und mit zu der Entwicklung der Insel beitragen.Noch stolzer war Ruslan Tulenov, als er erzählte, dass er der erste Mitarbeiter im Büro für internationale Wirtschaftsentwicklung in Hainan sei und bei der Inspektion im Jahr 2022 sogar einen kurzen Austausch mit Xi hatte. Xi erinnerte sich direkt an den jungen Studenten aus Kasachstan und lobte sowie ermutigte ihn und weitere ausländische Talente, ihre gute Arbeit aufrechtzuerhalten und bei der Entwicklung mitzuhelfen. Er bekräftigte, dass sie alle ein Teil derselben Familie seien und hieß ihn und andere ausländische Experten herzlich willkommen, sich weiterhin in dieser Familie zu verwirklichen. Diese Begegnung hat nicht nur starke Eindrücke bei Ruslan Tulenov hinterlassen, sondern er hoffe auch, dass er in Zukunft noch einmal die Chance haben werde, Xi von seiner weiteren Entwicklung und den gemachten Fortschritten zu berichten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2234034/image_5019926_11461622.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/nach-neun-jahren-erinnert-er-sich-noch-immer-an-mich-301941518.htmlPressekontakt:An Zheng,zhengan@cgtncorp.comOriginal-Content von: CMG, übermittelt durch news aktuell