Die neuesten Entwicklungen der Moderna Aktie: Was bedeutet das für den Markt?

Die Aktie von Moderna wird von Analysten als aktuell unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird auf 151,51 EUR geschätzt, was einem Anstieg von +68,54% vom aktuellen Kurs entspricht.

Kursentwicklung und Marktoptimismus

Am 29.12.2023 verzeichnete Moderna eine Kursentwicklung von +0,69%, was zu einem Gesamtanstieg von +4,83% in den letzten fünf Handelstagen führte. Diese positive Entwicklung deutet darauf hin, dass der Markt derzeit relativ optimistisch gestimmt ist.