Im neuen Jahr zum eigenen Chef - brillen.de bietet Chance auf Selbstständigkeit ohne Eigenkapital

Königs Wusterhausen (ots) -Unternehmer werden ohne Eigenkapital? Das Brandenburger Unternehmen brillen.de bietet engagierten Interessenten ab sofort die Möglichkeit, sich in einer zukunftsträchtigen Branche zu verwirklichen und ein eigenes Start-up zu gründen.Dabei setzt der größte deutsche Brillendiscounter nicht nur auf Optik-Fachpersonal, sondern möchte bewusst Branchenfremden den Weg in die Selbständigkeit ermöglichen. Denn durch die einzigartige Self-Services Customer-Journey in den digitalen brillen.de Stores können sich die Kundinnen und Kunden eigenständig von Optik-Spezialisten remote bedienen und beraten lassen.Als brillen.de Master Lizenznehmer wird der Jungunternehmer in einer Region sowohl bestehende brillen.de Showrooms übernehmen, als auch neue Standorte aussuchen und eröffnen. Dafür wird kein Eigenkapital benötigt, denn brillen.de kümmert sich um die Ausstattung der Stores, stellt das gesamte Produktsortiment zur Verfügung und sorgt für eine überregionale Vermarktung über verschiedene Kanäle.Volker Grahl, Vorstand SuperVista AG: "Mit der brillen.de Master Lizenz möchten wir das Unternehmertum in Deutschland fördern und auch jungen Menschen eine Chance auf Selbstständigkeit bieten. Wir sind überzeugt davon, dass wir mit diesem Modell viele fähige Leute für ein eigenverantwortliches Arbeiten ermutigen können und umgekehrt als Unternehmen von deren frischen Ideen profitieren werden.Über brillen.debrillen.de ist eine Marke der SuperVista AG und bekannt für die Produktion und den Verkauf von Gleitsicht- und Einstärkenbrillen in hoher Qualität zu niedrigen Preisen. Seit mittlerweile 10 Jahren vertrauen über 3 Mio. Kunden auf die Produkte von brillen.de.