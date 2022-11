Das neue Visual Trendbook von Wondershare bietet Kreativen eine einfache Möglichkeit, mit den neuesten Designtrends Schritt zu halten

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -Wondershare ruft Kreativschaffende dazu auf, ihre Inhalte in der Vaporwave-Ästhetik seiner neuen vierteljährlichen Publikation neu zu gestalten.Als führendes Unternehmen in der Branche für digitale Kreativitätssoftware freut sich Wondershare (https://www.wondershare.com/), die Veröffentlichung seines vierteljährlich erscheinenden Visual Trendbook bekannt zu geben. Alle drei Monate stellt das Visual Trendbook inspirierende Designtrends vor, die sich durch ihre sorgfältig ausgewählten Farbschemata, Schriftarten, Effekte und Layouts von der Masse abheben. Wondershare hat es sich mit dieser Publikation zur Aufgabe gemacht, Kreativen dabei zu helfen, ihre Inhalte neu zu gestalten und mit den neuesten Trends in der Welt des Designs, der Mode, der visuellen Kunst, der Popkultur, des Filmemachens und der sozialen Medien Schritt zu halten.Damit die Schöpfer en vogue bleiben, bietet jeder Band des Visual Trendbook eine Reihe kuratierter Tools, darunter individuell erstellte Effektpakete, stilisierte Filter, Übergänge und mehr. Zusätzlich zum Visual Trendbook hat Wondershare mit der #CreatewithWondershare-Kampagne Kreativschaffende dazu aufgefordert, die Elemente des derzeitigen Trends zu nutzen, um ihr eigenes Video zu drehen. Sie haben die Chance, einen Kreativfonds von 200 USD sowie eine Zusammenarbeit mit Wondershare als kreativer Botschafter zu gewinnen.„Das Visual Trendbook ist eine Anwendung, die Sie sich merken sollten", erklärt Shaan Jahagirdar, Chief Design Officer von Wondershare. „In der Welt des Designs werden ständig neue visuelle Stile erprobt und kreativ umgesetzt. Diese kreative Erkundung verändert die Welt. Das Visual Trendbook wird die verschiedenen Stile und Konzepte veröffentlichen und archivieren, die Kreativschaffende bei ihrem Streben nach noch nie Dagewesenem und ausgefallener Gestaltung nutzen können."Der erste Release des Visual Trendbook steht ganz im Zeichen der Vaporwave-Ästhetik. Einfach ausgedrückt ist Vaporwave ein Stil, der die Vergangenheit durch eine moderne Linse neu interpretiert. Er begann als ein Mikrogenre innerhalb der elektronischen Musik, hat sich aber auf die visuelle Kunst, die Mode, das Innendesign und vieles mehr ausgeweitet. Als digitale Kunstbewegung greift Vaporwave auf Schlüsselelemente aus bestimmten Epochen zurück, wie Vintage-Mode, Popkultur des 20. Jahrhunderts, frühes Webdesign und Glitch Art, VHS-Kassetten, Retro-Spielsysteme (wie Atari und Game Boy), Anime und mehr. Es ist, als ob 80er-Jahre Disco auf 90er-Jahre Punk trifft, und zwar auf einer frühen Version von Microsoft Paint mit 3D-gerenderten Objekten und utopischen Klischees.Mit der Veröffentlichung des Vaporwave-Trendbuchs haben Kreativschaffende nun die Inspiration, die sie für den #CreatewithWondershare-Wettbewerb benötigen. Um teilzunehmen, müssen sie ein Video mit dem Vaporwave Design Pack von Wondershare erstellen, das Video in den sozialen Medien mit dem Hashtag #CreatewithWondershare teilen und @Wondershare markieren. Damit haben sie die Chance, den Kreativfonds in Höhe von 200 USD zu gewinnen und der nächste Wondershare Creative Ambassador zu werden.„Als Technologieunternehmen spielen wir schon seit den Tagen der CD-ROMs, der Pentium 100 Floppy-Computer und der 16-Bit-Grafik mit der Idee von Tools zur Erstellung von Inhalten", erklärt Jahagirdar. „Jahrzehnte später befinden wir uns in einer schnellen und mobilen Welt, insbesondere was die Videografie betrifft. Unser Drang nach Innovation und fortschrittlicher Technologie bedeutet jedoch nicht, dass wir uns nicht nach unseren Wurzeln sehnen. Daher ist Vaporwave als Ausgangspunkt für das Visual Trendbook genau das Richtige für uns."Um Kreativen dabei zu helfen, die Herausforderung mit Bravour zu meistern, bietet Wondershare eine kostenlose Testversion einer bestimmten Software aus seiner vielseitigen Creative Suite an:- Filmora — ein erstklassiges Videobearbeitungsprogramm für jedes Kompetenzniveau.- FilmoraGo — FilmoraGo ist ein mobiler Video-Editor, der die Videobearbeitung vereinfacht und mit dem Sie auch unterwegs lustige Videos drehen können.- Filmstock — eine Materialbibliothek mit trendigen Effekten, Archivbildern und Musik für eine Videobearbeitung, die alle Ihre Anforderungen erfüllt.- StoryChic — StoryChic erweitert Ihre Beiträge, Geschichten, Reels und verschiedene soziale Inhalte mit mehr als 2.000 Vorlagen.- DemoCreator — DemoCreator ist ein Bildschirm-Presenter, der Online-Präsentationen ansprechend gestaltet.Mit der richtigen Vision, der richtigen Software und dem Vaporwave-Effektpaket können Kreative ihre Lieblings-Retro-Design-Elemente in die Zukunft bringen und haben die Chance, den allerersten Visual Trendbook-Wettbewerb zu gewinnen. Wondershare ist stolz darauf, mit dem vierteljährlich erscheinenden Visual Trendbook digitale Künstler und Kreative rund um den Globus inspiriert zu haben und weiterhin zu inspirieren.Besuchen Sie die Wondershare Website auf www.wondershare.com und folgen Sie uns auf Facebook (https://www.facebook.com/filmoravideoeditor), Instagram (https://www.instagram.com/wondershare/), Twitter (https://twitter.com/Wondershare) oder YouTube (https://www.youtube.com/c/FilmoraWondershare) um zu sehen, wie Vaporwave das Visual Trendbook und den #CreatewithWondershare-Wettbewerb erobert!Informationen zu WondershareWondershare (https://www.wondershare.com/) wurde 2003 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Softwareentwicklung und ein Pionier im Bereich der digitalen Kreativität. Unsere Technologie ist leistungsstark und die Lösungen, die wir anbieten, sind einfach und praktisch. Deshalb vertrauen uns Millionen von Menschen in über 150 Ländern weltweit. Medienkontakt:
Shearer Wang
Wondershare
shearerw@wondershare.com