Das neue Material SprintRay Crown™ für permanente Versorgungen bringt den dentalen 3D-Druck aufs nächste Level

SprintRay präsentiert SprintRay Crown™, ein keramisch gefülltes 3D-Druck Resin, welches Zahnarztpraxen und Labore dabei unterstützen wird ihr restauratives Angebot zu verbessern und weiterzuentwickeln.SprintRay Crown™ ist eine Kollaboration zwischen zwei Unternehmen in der Dentalbranche, welche Zahnarztpraxen und Labore dabei unterstützen wird, 3D-gedruckte Kronen und andere Restaurationen kosteneffizient herzustellen. Mit außergewöhnlicher Genauigkeit und einem 3D-Druck Workflow von unter einer Stunde, wurde SprintRay Crown™ entwickelt, um die zahnärztliche Versorgung von Patientinnen und Patienten weiterzuentwickeln.„Mit diesem neuen Material arbeitet SprintRay weiter daran, die Zahnmedizin weiterzuentwickeln und die Indikationen für digitale dentale Technologien auszuweiten", erläutert Sumeet Jain, Vice President of Materials bei SprintRay. „Indem die Kosten und Herstellzeiten von restaurativen Behandlungen reduziert werden können, unterstützen wir die Behandlerinnen und Behandler dabei, Ihren Patientinnen und Patienten noch besser versorgen zu können."SprintRay Crown™ auf einen Blick:- Medizinprodukt der Klasse IIa- Außergewöhnlich präziser Randabschluss- Einfach zu handhaben und zu polieren- Entwickelt, um auf Röntgenaufnahmen sichtbar zu sein"3D-Druck Lösungen, besonders für permanente Versorgungen, werden immer wichtiger. Zusätzlich zu hervorragenden Materialeigenschaften und toller Ästhetik sind es die Druckschnelligkeit und die Individualisierungsmöglichkeiten, die SprintRay CrownTM zu einem zukunftsfähigen Material machen", sagt Thomas Kwiedor, Head of Business Development 3D Printing von BEGO. „Die Ausweitung unserer Partnerschaft mit SprintRay und die Einführung von SprintRay CrownTM werden diese Entwicklung weiter bestärken."SprintRay Crown™ ist ein keramisch gefülltes Hybridmaterial für den 3D-Druck von permanenten Einzelkronen, Inlays, Onlays und Veneers. Mit ausgezeichneter Passgenauigkeit und und reproduzierbaren Ergebnissen erlaubt das Material es Zahnarztpraxen und Laboren, individuelle Restorationen noch mehr Patientinnen und Patienten zur Verfügung zu stellen.Über SprintRay SprintRay ist ein Technologieunternehmen in der Dentalbranche, welches End-to-End 3D-Druck Lösungen für Zahnarztpraxen und Labore herstellt. SprintRay entwickelt und produziert benutzerfreundliche und hochmoderne Technologien, Waschsysteme und innovative Materialien. Labore und Praxen können mithilfe der hochspezialisierten Technologien Ihren Patientinnen und Patienten die beste zahnmedizinische Versorgung anbieten. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.sprintray.com.Über BEGO Die BEGO Firmengruppe ist einer der international führenden Spezialisten im Bereich der Dentalprothetik und Dentalimplantologie. Zahntechnikern und Zahnärzten bietet das 1890 gegründete deutsche Traditionsunternehmen innovative Geräte, Instrumente, Werkstoffe, Implantate, Dienstleistungen und Verfahren zur Herstellung und Verarbeitung von Zahnersatz. Bereits in fünfter Generation inhabergeführt vom geschäftsführenden Gesellschafter Christoph Weiss, beschäftigt BEGO weltweit rund 500 Mitarbeiter – Tendenz steigend. 2015 brachte BEGO außerdem als erstes Unternehmen der Dentalbranche ein mit und für Dentallabore im eigenen Hause entwickeltes 3D-Druck-System „Varseo" zur laborseitigen Fertigung verschiedenster dentaler Versorgungen aus Hochleistungskunststoffen auf den Markt. BEGO ist mit dem Selective Laser Melting (SLM) seit über 20 Jahren Pionier im dentalen 3D-Druck. Für weitere Informationen besuchen Sie: visit: https://www.bego.com