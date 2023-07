Die neue Generation des Škoda Superb: noch geräumiger, komfortabler und vollgepackt mit cleveren neuen Features

Mladá Boleslav (ots) -› Škoda Auto wertet Technologieangebot und Design seines Flaggschiffs im Verbrennersegment deutlich auf› Neuer Superb ist wieder als Limousine und Kombi erhältlich und überzeugt durch noch mehr Platz, Komfort und Sicherheit› Vielfältigste und effizienteste Motorenauswahl der Modellgeschichte: drei Benziner, zwei Diesel, erstmals ein Mildhybrid und ein neuer Plug-in-Hybrid mit mehr als 100 Kilometern elektrischer Reichweite› Bandbreite der Motorleistungen reicht von 110 kW (150 PS) bis 195 kW (265 PS); Direktschaltgetriebe DSG in allen Versionen serienmäßig› Bis zu 28 Simply Clever-Lösungen vereinfachen den täglichen Umgang mit dem neuen Škoda Superb› Weltpremiere findet im November 2023 stattIm November 2023 präsentiert Škoda die vierte Generation des Superb – 90 Jahre nach dem Debüt des historischen Modells, das erstmals diesen Namen trug. Wie seine Vorgänger vereint auch der neue Superb ein markantes Designkonzept mit fortschrittlicher Technik. Mit einem größeren Raumangebot und mehr Sicherheitsmerkmalen als je zuvor in dieser Modellreihe schreibt die neue Generation ein besonderes Kapitel in der langen Tradition des Flaggschiffmodells bei Škoda. Mit drei Benzinern, zwei Dieseln, einem Plug-in-Hybrid mit mehr als 100 Kilometern elektrischer Reichweite und erstmals auch einem Mildhybrid sowie Motorleistungen von 110 kW (150 PS) bis 195 kW (265 PS) bietet der neue Superb eine große Bandbreite an effizienten Antrieben. Drei völlig neue Simply Clever-Details erhöhen die Anzahl dieser smarten Alltagshelfer auf nunmehr 28.Mehr Informationen sowie Bild- und Videomaterial zum neuen Škoda Superb stehen als Pressemappe (https://www.skoda-media.de/pmappen/0/) bereit.Die offiziellen Verbrauchs- und Emissionswerte liegen erst mit Abschluss der Typgenehmigungsverfahren vor.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell