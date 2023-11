neoom fördert den Erwerb von Stromspeichern in der Landwirtschaft, Hotellerie und Gewerbekunden

Freistadt (ots) -Förderung gilt für Vorregistrierungen bis zum 31. Dezember 2023Der österreichische Energiesystemanbieter neoom setzt sich für eine nachhaltige Energiewende ein und unterstützt Landwirte, Hoteliers und Gewerbekunden in Österreich und Deutschland bei der Implementierung sowie bei der Beantragung von Fördermitteln für Stromspeicher. Mit der Stromspeicher Direktförderung (https://neoom.com/foerderungen/direktlandwirte) können sich Betriebe so bis zu 10.000 € für einen neoom Stromspeicher sichern.neoom hat bereits erfolgreich Projekte mit verschiedenen landwirtschaftlichen Betrieben umgesetzt. So nutzt der Betrieb Kröger aus Niedersachsen seit über einem Jahr die neoom-Komplettlösung aus PV-Anlage und Batteriespeicher. Knapp 95 Prozent des erzeugten Stroms werden ausschließlich im eigenen Betrieb für die Tierhaltung und die Lagerung des Gemüses verbraucht. „Dass wir bei neoom ein Energiesystem aus einer Hand bekommen, das auch noch alle Ebenen - Energieproduktion, -speicherung und -verbrauch erfasst und optimiert, hat uns überzeugt. Besonders von den digitalen Funktionen ihres Energiemanagements und seinen Vorteilen für unseren Betrieb waren wir sofort begeistert.“, so Michael Kröger, LandwirtAlle weiteren Informationen zur Direktförderung finden Sie unter neoom.com/foerderungen/direktPressekontakt:Katharina Merklekatharina.merkle@neoom.com+43 660 23 63 852Original-Content von: neoom international gmbh, übermittelt durch news aktuell