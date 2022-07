Die nächste Generation des Webdesigns: Wix.com launcht holistische Design-Lösung mit erweiterter KI und neuen Funktionen

New York (ots/PRNewswire) -Die Kombination aus Wix Artificial Design Intelligence (ADI) und dem klassischen Wix Editor bietet User:innen ab sofort ein leistungsstarkes Tool für eine effiziente, einheitliche Erstellung und Verwaltung von Websites.Wix.com (https://de.wix.com/) Ltd. (NASDAQ: WIX), eine weltweit führende SaaS-Plattform für die Erstellung, Verwaltung und den Ausbau einer Online-Präsenz, macht es Nutzer:innen noch leichter, ansprechende Websiten zu erstellen. Der neue Wix Editor vereinfacht komplexe Designmöglichkeiten, indem er die künstliche Design-Intelligenz Wix ADI und den klassischen Wix Editor vereint. Das Ergebnis: ein einzigartiges Gestaltungstool, gepaart mit fortschrittlichen KI-Funktionen. So wird allen Nutzer:innen – von Self-Creatoren bis hin zu professionellen Web-Entwickler:innen, Designer:innen und Agenturen – ermöglicht, ihre Visionen für die Webgestaltung schnell in die Tat umzusetzen.Die neue Wix Design-Lösung personalisiert den Web-Erstellungsprozess nach den individuellen Vorstellungen der Nutzer:innen: Wix ADI-User:innen haben nun die gleichen Anpassungsmöglichkeiten, die es bislang nur im klassischen Editor gab. Bestehende Wix-Editor-Nutzer:innen wiederum steht nun auch eine erweiterte KI-Technologie zur Verfügung, die sie bei der Erstellung und Gestaltung unterstützt, und sie erhalten mehr Flexibilität und Freiheit bei der Anpassung. Unabhängig davon, ob eine Website ohne Vorlage, mit einem Template oder mithilfe der KI-Technologie von Wix erstellt wird, stehen trotzdem allen Nutzer:innen alle neuen, fortschrittlichen Funktionen zur Verfügung – vereint in einem effizienten Feature. Die KI-Tools helfen dabei, die Online-Präsenz schneller und effizienter zu erstellen, anzupassen und zu aktualisieren, um mit dem häufig verändernden Design-Trends und der Geschäftsentwicklung Schritt zu halten können."Die Bedürfnisse und Absichten unserer Nutzer:innen stehen bei der Entwicklung unserer Produkte im Vordergrund", sagt Avishai Abrahami, Mitbegründer und CEO von Wix. "Ich bin stolz auf unser engagiertes Team, das auf die Bedürfnisse unserer Nutzer:innen hört, ein sicheres Gespür für Trends hat und daran gearbeitet hat, den gesamten Erstellungsprozess zu erneuern, um das Webdesign schneller und intuitiver zu gestalten und so die Online-Anforderungen von Kreativen und Geschäftsinhaber:innen von heute zu erfüllen. Unser Ziel bestand immer darin, eine Plattform zu sein, auf der jede Art von Nutzer:in und jedes Unternehmen seine Träume online verwirklichen kann, und der neue Wix Editor trägt dazu bei, die Weichen für diese Zukunft der Kreation zu stellen.""Mit der Entwicklung des neuen Wix Editors wollten wir den Nutzer:innen das Gefühl geben, dass ein:e professionelle:r Webdesigner:in sie während ihres Erstellungsprozesses unterstützt. Jeder Aspekt wurde so gestaltet, dass er die Nutzer:innen entsprechend ihrer Intention führt und den Erstellungsprozess vereinfacht", so Oded Nachshon, Head of Wix Editor. "Dieses neue Angebot ist auf die Bedürfnisse der heutigen Self-Creator und professionelle:n Nutzer:innen abgestimmt. Die Plattform beseitigt Barrieren, die die Erstellung von Websites häufig erschweren, und ermöglicht den Nutzer:innen zugleich, ihre Website stets auf dem neuesten Stand der Technik zu halten."Zu den Highlights gehören:- Schnelle Erstellung mit vollständiger Bearbeitungsfreiheit: Nutzer:innen können unkompliziert maßgeschneiderte Websites erstellen, die auf ihre Marke abgestimmt sind. Sie können ihr Design mit fortschrittlicher KI-Technologie beginnen und dann mit vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten und Flexibilität fortfahren.- Thematische Design-Kits für eine individuelle Markenausrichtung: Benutzer:innen können ihr eigenes Thema erstellen oder vorgefertigte Kits verwenden, die Farben und Schriftarten enthalten. Diese sind wiederum mit den Elementen der Website verknüpft und ermöglichen die Anpassung des Themas ihrer Website, um ihre Marke auf der gesamten Website einheitlich zu repräsentieren. Aufgrund einer Vielzahl von Themen wie Retro, Nostalgie, Energie oder Technik können Benutzer:innen mit verschiedenen Themen spielen, bevor sie sich auf eines festlegen, und bestimmte Farben oder Schriftarten innerhalb des Themas anpassen – oder sogar ihr eigenes Thema kreieren.- Abschnitte für eine einfache Navigation: Abschnitte sind neue anpassbare Bausteine, die es den Nutzer:innen ermöglichen, die Seite in sinnvolle Inhaltselemente zu unterteilen. Sie helfen den Nutzer:innen, die Inhalte auf der Seite intuitiver anzuordnen und zu navigieren und jeweils einen Abschnitt zu bearbeiten. Benutzer:innen können ihre eigenen Bausteine erstellen oder aus einer Vielzahl von Designvorgaben wählen, um ein ansprechendes und kohärentes Erlebnis für ihre Kund:innen zu schaffen, unabhängig davon, ob sie die Website von einem Desktop- oder Mobilgerät besuchen.- Layoutvorschläge für Abschnitte zur Designoptimierung: Hier werden KI-Funktionen genutzt, um die Elemente innerhalb des Abschnitts und ihre Semantik zu identifizieren. Anschließend werden Layoutvorschläge gemacht, die den Geschäftszielen der Abschnitte entsprechen. Mit dieser Funktion können Benutzer:innen das Aussehen oder Layout ihrer Seiten einfach und sicher aktualisieren, ohne dass bestehende Inhalte dabei beeinträchtigt werden.- Schnelles Bearbeitungstool für die Verwaltung von Inhalten: Die Benutzer:innen können alle Elemente im Abschnitt durchsehen und sie in der Seitenleiste ändern, ohne die Leinwand zu berühren. Auf diese Weise können Nutzer:innen Inhalte aktualisieren, ohne befürchten zu müssen, dass sie versehentlich ein Element verschieben oder ändern, das sich wiederum auf das Design auswirkt.Der neue Wix Editor befindet sich aktuell in der letzten Phase der Einführung und wird nach und nach allen Nutzer:innen zur Verfügung stehen.Mehr Informationen zum neuen Editor gibt es hier (https://de.wix.com/blog/beitrag/wix-editor-entwicklung).Über Wix.com, Ltd.Wix ist eine führende Plattform zur Erstellung, Verwaltung und zum Ausbau einer digitalen Präsenz. Was 2006 als Website-Baukasten begann, ist heute eine ganzheitliche Plattform, die den Nutzer:innen Leistung, Sicherheit und eine zuverlässige Infrastruktur auf Enterprise-Niveau bietet. Wix bietet eine breite Palette an Handels- und Geschäftslösungen sowie fortschrittliche SEO- und Marketing-Tools und ermöglicht seinen Nutzer:innen die volle Kontrolle über ihre Marke, ihre Daten und die Beziehungen zu ihren Kund:innen. Mit dem Fokus auf kontinuierlicher Innovation und der Bereitstellung neuer Funktionen und Produkte kann jeder eine leistungsstarke digitale Präsenz aufbauen, um seine Träume auf Wix zu erfüllen.Mehr Informationen über Wix finden Sie auf der Presseseite (https://www.wix.com/press-room/home).