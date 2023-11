Die n-Typ-Produkte von JA Solar bestehen EPD-Bewertung in Norwegen und Italien

Peking (ots/PRNewswire) -JA Solar, ein führender Hersteller von Hochleistungs-Solarstromprodukten, hat vor kurzem mit dem erfolgreichen Abschluss der Environmental Product Declaration (EPD, Umweltproduktdeklaration) für mehrere Produktlinien durch die zuständige französische Institution Kapstan eine weitere Validierung seiner Nachhaltigkeitsbemühungen erreicht, was zur Registrierung in den EPD-Systemen von Norwegen und Italien führte. Diese Anerkennung zeigt, dass die kontinuierliche Arbeit von JA Solar in den Bereichen umweltfreundliches Design, Reduzierung des CO2-Fußabdrucks und nachhaltige Herstellungspraktiken weiterhin wichtige unabhängige Verifizierung erhalten und den Einfluss und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens auf dem High-End-Photovoltaic-Markt (PV) verbessern wird.Als Umweltdeklaration des Typs III auf der Grundlage der ISO-Norm 14025 basiert die EPD auf einer Lebenszyklusanalyse (LCA, Life Cycle Assessment) und legt die Umweltauswirkungen eines Produkts oder einer Dienstleistung auf Aspekte wie nicht erneuerbare Ressourcen, Ökosysteme und menschliche Gesundheit während seines gesamten Lebenszyklus von der Rohstoffbeschaffung über die Produktion, den Transport und den Verbrauch bis zur endgültigen Entsorgung offen. In diesem Zusammenhang gilt die EPD als das leistungsfähigste Instrument zur Unterstützung der umweltfreundlichen Beschaffung durch die Regierung und des ökologischen Produktdesigns. Die EPD-Bewertung von Unternehmensprodukten ist in den meisten europäischen Ländern einheitlich.Die Produkte der p-Typ-Serie und die gesamten n-Typ DeepBlue 4.0 Pro-Produkte von JA Solar haben dieses Mal die EPD-Bewertung in Norwegen und Italien erfolgreich bestanden. Insbesondere sind diese Produkte durch ihr niedriges GWP (Global Warming Potential) hoch anerkannt. Dies deutet darauf hin, dass alle Mainstream-PV-Produkte von JA Solar auf dem internationalen High-End-Markt weiter anerkannt sind, und zeigt die Fortschrittlichkeit und Umweltfreundlichkeit der Produkte von JA Solar im n-type-Zeitalter.JA Solar hat sich schon immer für umweltfreundliche Produktion, dem umweltfreundlichen Betrieb und umweltfreundliche Produkte eingesetzt und scheut keine Mühe, eine umweltfreundliche und kohlenstoffarme Industriekette aufzubauen. In 2022 schlug JA Solar außerdem das nachhaltige Entwicklungskonzept „Green to Green, Green to Grow, Green to Great" vor.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2283569/JA_Solar_s_n_type_Products_Pass_EPD_Assessment_Norway_Italy.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-n-typ-produkte-von-ja-solar-bestehen-epd-bewertung-in-norwegen-und-italien-301996837.htmlPressekontakt:Oriana Zhang,86-1063611888*1697,zhangbobo@jasolar.comOriginal-Content von: JA Solar Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell