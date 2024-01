nVent Electric-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die institutionellen Analysten haben in den letzten 12 Monaten viermal die Bewertung "Gut", keinmal die Bewertung "Neutral" und keinmal die Bewertung "Schlecht" für Nvent Electric vergeben. Dies führt langfristig zu einem Rating von "Gut" von institutioneller Seite. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Nvent Electric aus dem letzten Monat vor. Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs von 59,09 USD im Blick und erwarten eine Entwicklung von 7,75 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 63,67 USD ergibt. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingestuft. Somit ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Nvent Electric wider. In den letzten beiden Wochen häufen sich insgesamt die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Nvent Electric bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Nvent Electric hat derzeit ein KGV von 20, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 31 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Nvent Electric damit derzeit unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Nvent Electric lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich für Nvent Electric in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".