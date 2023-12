nCino Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

In den letzten zwei Wochen wurde Ncino von den vorwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Ncino beträgt aktuell 11,58 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI ist Ncino weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Analysteneinschätzung ergibt insgesamt ein "Gut", da 6 Kaufempfehlungen, 3 neutrale Empfehlungen und keine negativen Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Ncino liegt bei 30,88 USD, was einer prognostizierten Abnahme des Aktienkurses um -9,66 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinstufung von "Neutral".

In der technischen Analyse erhält die Ncino-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) weist eine Abweichung von +20,76 Prozent auf, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ebenfalls eine Abweichung von +15,03 Prozent aufweist. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.