nCino Aktie: Der ganz große Wurf!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Ncino ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Ncino-Aktie beträgt 45,52, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 28,02 für diesen Zeitraum eine "Gut"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bewertet. Ncino zeigt interessante Ausprägungen, da die Diskussionsintensität stark schwankt und eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie von Ncino als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen 6 positive, 3 neutrale und 0 negative Bewertungen vor. Derzeit liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 30,88 USD, was einer Erwartung von -11,91 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Ncino gesprochen. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet, was insgesamt zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.