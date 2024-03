nCino Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Ncino als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Ncino-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 47,59, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 49,35, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ncino-Aktie mittlerweile bei 30,39 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 30,55 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +0,53 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 30,94 USD, was zu einem Abstand von -1,26 Prozent führt und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen bei Ncino eine deutliche Veränderung hin zum Negativen festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten jedoch keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Insgesamt erhält Ncino daher in diesem Bereich eine Bewertung von "Schlecht".

Was die Analysteneinschätzung betrifft, wurden in den letzten zwölf Monaten insgesamt 9 Bewertungen für die Ncino-Aktie abgegeben. Davon waren 6 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Ncino-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 30,88 USD, was ein Aufwärtspotential von 1,06 Prozent bedeutet. Insgesamt erhält Ncino somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse. Keine Analystenupdates zu Ncino liegen aus dem letzten Monat vor.