nCino Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die Ncino-Aktie zeigt laut der technischen Analyse eine positive Entwicklung. Die 200-Tage-Linie liegt bei 28,36 USD, was einem Abstand von +18,58 Prozent zum aktuellen Kurs von 33,63 USD entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage schneidet die Aktie gut ab, mit einer Differenz von +12,85 Prozent. Insgesamt erhält die Ncino-Aktie daher eine Bewertung von "Gut" basierend auf beiden Zeiträumen.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Ncino insgesamt 9 Analystenbewertungen, wovon 6 als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, weist die durchschnittliche Kursprognose von 30,88 USD auf ein Abwärtspotenzial von -8,19 Prozent hin. Daher wird Ncino insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Stimmungsbild bei Ncino hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Die Diskussion über das Unternehmen in sozialen Medien hat jedoch zugenommen, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird das Sentiment und der Buzz um Ncino als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Ncino zeigt eine gute Dynamik, mit einem RSI von 26,92 für einen Zeitraum von 7 Tagen und einem RSI25 von 33,99 für 25 Tage. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut" basierend auf dem RSI.