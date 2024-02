nCino Aktie: Ruhe bewahren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ncino-Aktie beträgt aktuell 58, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Die Analyse des RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da der Wert bei 67,25 liegt.

In Bezug auf die langfristige Meinung von Analysten wird die Ncino-Aktie insgesamt positiv bewertet, mit 6 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Ncino vor, aber das Kursziel der Analysten wird auf 30,88 USD festgelegt, was eine zukünftige Performance von 3,09 Prozent bedeuten würde.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zu Ncino abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung gezeigt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher eine "Schlecht"-Einstufung abgeleitet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben kein eindeutiges Signal zur Anlegerstimmung bezüglich Ncino. Überwiegend wurden in den vergangenen Tagen neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Aktie von Ncino bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.