nCino Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Ncino hat in den letzten 12 Monaten eine gemischte Bewertung von Analysten erhalten, mit 6 Kaufempfehlungen, 3 neutralen Empfehlungen und keiner negativen Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 30,88 USD, was einem erwarteten Kursanstieg von 3,54 Prozent entspricht. Die Analysten bewerten die Aktie insgesamt als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie von Ncino als neutral eingestuft. Die Diskussionsintensität war in den letzten Monaten durchschnittlich, und es gab kaum Veränderungen in der Stimmung. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ncino liegt bei 64,19, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 59, was ebenfalls als neutral betrachtet wird.

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Ncino diskutiert, wobei an vier Tagen positive Themen überwogen und an einem Tag negative Themen überwogen. Aktuell zeigen sich vor allem positive Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Somit erhält Ncino basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer insgesamt eine "Gut"-Bewertung.