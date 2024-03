nCino Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI der Ncino-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 30, was eine "Neutral"-Bewertung bedeutet. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 57,99 liegt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating für Ncino basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ncino-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 30,26 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 29,57 USD weicht um -2,28 Prozent ab und wird daher neutral bewertet. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 31,36 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um -5,71 Prozent darunter liegt. Daher erhält die Aktie basierend auf der kurzfristigeren Analyse ein "Schlecht"-Rating, während die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating ergibt.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie von Ncino werden auch analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl zeigt eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Ncino ist positiv, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Daher erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut".

Von insgesamt 9 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Ncino-Aktie sind 6 Einstufungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die Kursziele der Analysten lassen eine mögliche Steigerung um 4,41 Prozent vom letzten Schlusskurs ausgehend erwarten, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Zusammengefasst erhält Ncino von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

