myCHOICE ist der Marktplatz für berufliche Veränderungen / von Rundstedt launcht innovative Online-Plattform

Düsseldorf (ots) -Mit der innovativen Plattform myCHOICE hat die Beratung für strategische Workforce Transformation, von Rundstedt, eine neue und einzigartige Möglichkeit für Unternehmen geschaffen, ihre Mitarbeitenden für die berufliche Veränderung fit zu machen. Das Prinzip ist einfach, aber effizient: das Unternehmen zahlt für seine Mitarbeitenden ein Guthaben ein. Dafür erhalten die Mitarbeitenden sogenannte Tokens, die sie selbständig und passend zu ihren individuellen Bedürfnissen für ein breites Angebot an Service- und Lernangeboten einlösen können. Zu diesen Angeboten zählen unter anderem Weiterbildungskurse, individuelle Karriereberatung, Steuer- und Rentenberatung oder oder eine persönliche Kompetenz- und Arbeitsmarktanalyse. Die Mitarbeitenden setzen sich durch den Einsatz von myCHOICE aktiv mit möglichen Veränderungen am Arbeitsplatz auseinander, werden auf neue Rollen - sowohl im Unternehmen, als auch außerhalb - vorbereitet und erhalten eine kompetente Unterstützung bei der Suche nach einem neuen Job auf dem internen und externen Arbeitsmarkt.NEUE PERSPEKTIVEN SCHAFFEN: SKALIERBAR, PROZESSSICHER UND INDIVIDUELLMit myCHOICE haben Unternehmen die volle Kontrolle über eingesetzte Finanzmittel. Die Budgets für die Mitarbeitenden sind flexibel skalierbar und Kosten entstehen nur bei einer tatsächlichen Nutzung der Angebote. Durch die konkret aufgezeigten Perspektiven entsteht eine erhöhte Veränderungsbereitschaft bei den Mitarbeitenden. Die große Flexibilität und das breite Spektrum der Angebote ermöglichen einen Einsatz in nahezu allen Bereichen des Unternehmens.Ein weiterer Vorteil: Mit myCHOICE wird nicht nur der externe, sondern auch der interne Arbeitsmarkt beleuchtet. So hilft das von-Rundstedt-Tool dabei, Potenziale auch innerhalb des Unternehmens zielgerichtet zu erkennen, weiterzuentwickeln und dort einzusetzen, wo sie benötigt werden. Sofort und unmittelbar.RESKILLING UND UPSKILLING MIT MYCHOICEFür die Mitarbeitenden bedeutet der Einsatz von myCHOICE nicht nur eine individuelle und professionelle Beratung zu Veränderungsprozessen, sondern auch die Möglichkeit, Weiterbildungsprozesse auf einem neuen Level zu erleben. Mit myCHOICE können Jobbörsen und HR-Informationssysteme direkt integriert werden. "Mit den datengesteuerten Karriereempfehlungen und der individuellen Skalierbarkeit schafft myCHOICE somit einen Prozess, der für die Mitarbeitenden einen enormen Mehrwert bietet", erklärt Attila Khan, Partner und Managing Director bei von Rundstedt. "Sie können Weiterbildungs- und Beratungsangebote auswählen, die perfekt zu ihrer jeweiligen Situation und den Zukunftsvorstellungen passen. Darüber hinaus unterstützen Plattformen wie myCHOICE dabei, Menschen ein digitales Mindset nahezubringen. Dies wird für die Beschäftigungsfähigkeit in Zukunft ein immer wichtigerer Faktor."DIE LÖSUNG MITGESTALTEN - DIE UMSETZUNG ABGEBENMit myCHOICE haben Unternehmen die volle Kontrolle über die Kosten und definieren die Ziele flexibel und gemeinsam mit ihren Mitarbeitenden. Das in Deutschland einzigartige Tool schafft Sicherheit im Veränderungsprozess und ermöglicht es Unternehmen, ihre Mitarbeitenden fit für bevorstehende berufliche Veränderungen zu machen. Die erfahrenen und professionellen von Rundstedt-Berater unterstützen hierbei durch die vielfältigen und individuell abgestimmten Beratungsangebote und schaffen maximale Sicherheit und Effizienz.Über von Rundstedtvon Rundstedt ist der strategische Partner für Workforce Transformation im Mittelstand und für Konzerne. Mit einer intergierten Vorgehensweise aus Analyse, Konzeption und Umsetzung führt von Rundstedt Personalveränderungsprojekte kosteneffizient, treffsicher und lösungsorientiert zum Erfolg. Die nachhaltigen Lösungen reduzieren Umbaukosten und halten mehr Menschen mit zukunftsfähigen Jobprofilen im Unternehmen. So sichert von Rundstedt die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit seiner Kunden.Die Kernkompetenzen der Unternehmensberatung umfassen die Schaffung von Transparenz über die vorhandenen und zukünftig benötigten Kompetenzen, das Wecken von Veränderungsbereitschaft und das Heben der Potenziale aller Beschäftigten sowie erstklassiges Projektmanagement.von Rundstedt ist bei Vorstand, Geschäftsführung und HR-Führungskräften gefragter Ratgeber zu den wachsenden Herausforderungen einer langfristigen Workforce Transformation und bringt seine Expertise unter anderem als Mitglied in der Allianz der Chancen ein, einem Verbund von Unternehmen, die es sich zur gemeinsamen Aufgabe gemacht haben, den Wandel der Arbeitswelt aktiv zu gestalten. Damit die von Rundstedt Vision Realität wird und Menschen Veränderung als Chance erleben.Als Pionier und Marktführer im Outplacement ist das Familienunternehmen seit rund 40 Jahren Experte dafür, Menschen für berufliche Veränderungen zu gewinnen. 