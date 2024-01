mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Mwb Fairtrade Wertpapierhandelsbank wird in verschiedenen Kategorien bewertet. Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt der Kapitalmärkte wird die Aktie als unterbewertet angesehen, da ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nur bei 4,68 liegt, während das Branchen-KGV bei 51,26 liegt. Dies entspricht einer Differenz von 91 Prozent und führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor verzeichnet Mwb Fairtrade Wertpapierhandelsbank eine Rendite von -59,88 Prozent, was mehr als 73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Rendite in den Kapitalmärkten beträgt 6,82 Prozent, worunter Mwb Fairtrade Wertpapierhandelsbank mit 66,7 Prozent deutlich liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt bei 5,41 %, was nur 0,25 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 3,49 EUR liegt, während der tatsächliche Kurs bei 3,4 EUR liegt, was einer Distanz von -2,58 Prozent zum GD200 entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 2,7 EUR, was einem Abstand von +25,93 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".