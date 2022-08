mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Für die Aktie Mwb Fairtrade Wertpapierhandelsbank stehen per 15.08.2022, 18:07 Uhr 8.68 EUR an der Heimatbörse Xetra zu Buche. Mwb Fairtrade Wertpapierhandelsbank zählt zum Segment "Investment Banking & Brokerage".

Die Aussichten für Mwb Fairtrade Wertpapierhandelsbank haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Buy". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Damit erhält die Mwb Fairtrade Wertpapierhandelsbank-Aktie ein "Buy"-Rating.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Mwb Fairtrade Wertpapierhandelsbank wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An drei Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Mwb Fairtrade Wertpapierhandelsbank auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Mwb Fairtrade Wertpapierhandelsbank beläuft sich mittlerweile auf 11,84 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 8,68 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -26,69 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 10,48 EUR. Somit ist die Aktie mit -17,18 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".