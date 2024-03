musicMagpie Aktie: Der absolute Knall!

Die Einschätzung der Aktienkurse von Musicmagpie basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Laut einer Analyse unserer Experten waren die Kommentare und Bewertungen in den sozialen Medien überwiegend negativ. In den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um Musicmagpie diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Musicmagpie derzeit bei 15,1 GBP. Da der Aktienkurs selbst bei 7,5 GBP lag, was einem Abstand von -50,33 Prozent entspricht, wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) beträgt derzeit -21,79 Prozent, was erneut auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume ebenfalls "Schlecht".

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Musicmagpie in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch in den letzten vier Wochen erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Dafür bekommt Musicmagpie eine "Gut"-Bewertung und wird insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Musicmagpie liegt bei 79,41 und der RSI25 bei 82,61, was zu einer Einstufung als "Schlecht" für beide Zeiträume führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbild, das zu einem Rating von "Schlecht" führt.