musicMagpie Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die technische Analyse zeigt, dass die Musikmagpie-Aktie derzeit in einem Abwärtstrend ist. Sowohl der 50-Tage-Durchschnitt (9,5 GBP) als auch der 200-Tage-Durchschnitt (15,06 GBP) liegen deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 7,15 GBP, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen hauptsächlich negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Musicmagpie liegt bei 66,67, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der die Kursbewegungen der letzten 25 Tage betrachtet, führt jedoch zu einer "Schlecht"-Einschätzung aufgrund des Werts von 84,21.

Trotz der negativen technischen Indikatoren hat sich die Stimmung in Bezug auf Musicmagpie in den letzten Wochen verbessert, was zu einer positiven "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet, obwohl die technische Analyse auf einen Abwärtstrend hindeutet.