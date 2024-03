mobivention App Marketplace erfolgreich gestartet / Positive Resonanz und erste konkrete Kundengespräche bestätigen den Bedarf an alternativer iOS App Distribution

Köln (ots) -Nur wenige Tage nach dem offiziellen Start des mobivention App Marketplace stößt die innovative Plattform bereits auf reges Interesse am Markt. Mit Inkrafttreten des DMA für den Apple iOS App Store am 07.03.2024 hat mobivention seinen alternativen App Marketplace als erstes Unternehmen weltweit gelauncht. Entsprechend groß ist das Interesse an dieser innovativen Lösung aus dem Markt.Das Serviceangebot richtet sich an drei Zielsegmente:- Geschäftskunden, die eine App an eine geschlossene Benutzergruppe (Mitarbeitende, Kunden o.a.) verteilen möchten- Kunden, die einen eigenen alternativen App marketplace auf der Basis der von mobivention entwickelten Technologie anbieten möchten- Geschäftskunden, die die von mobivention entwickelten Technologie lizenzieren und diese Technologie für ein eigenes Serviceangebot nutzen möchtenUnternehmen mit eigenen Apps zur Verteilung an MitarbeitendeDie innovative Lösung ist eine direkte Folge der Möglichkeiten, die sich aus den Anforderungen des Digital Markets Act (DMA) der Europäischen Union für Gatekeeper - in diesem Fall Apple mit seinem iOS App Store, ergeben. Sie stellt einen entscheidenden Faktor für iOS App Entwickler und Geschäftskunden dar, indem sie eine innovative, sichere und effiziente Möglichkeit bietet, ihre iOS Apps zu verteilen. Und dies ohne das von Unternehmen oft als zu starr empfundene Regelwerk von Apple bzgl. Contentprüfung und zu realisierender Geschäftsmodelle.Der Start des mobivention App Marketplace markiert nicht nur den Beginn einer neuen Zeit der App Verteilung, sondern hat auch bereits zu einer ganzen Reihe von konkreten und vielversprechenden Kundengesprächen geführt. "Seit dem Start unserer Plattform haben wir bereits intensive Gespräche mit einer Reihe von Unternehmen geführt, die unsere Vision teilen und die Vorteile des neuen Marktplatzes für den Vertrieb ihrer iOS Apps nutzen möchten", erklärt Dr. Hubert Weid, Geschäftsführer der mobivention GmbH.Das große Interesse von Unternehmenskunden bestätigt die Nachfrage nach alternativen Lösungen für die Distribution von Apps und unterstreicht das Potential des mobivention App Marketplace als treibende Kraft für Innovation und Wachstum in der digitalen Welt.Mit dem Fokus auf Flexibilität, Sicherheit und Effizienz bietet der mobivention App Marketplace Unternehmen eine Plattform, die über traditionelle Methoden der App Verteilung hinausgeht. Unternehmen profitieren von vereinfachten Veröffentlichungsregeln, alternativen Abrechnungsmodellen und der Möglichkeit, verschiedene Zahlungslösungen zu integrieren - alles unterstützt durch den umfassenden Support von mobivention.Durch diese alternativen Abrechnungsmodelle können Geschäftskunden maßgeschneiderte Preismodelle für ihre Apps implementieren und alternative Bezahlmethoden nutzen. Dieser Ansatz steht im Einklang mit mobiventions Bestreben, innovative Lösungen anzubieten, die den sich ständig ändernden Anforderungen der digitalen Wirtschaft gerecht werden. Mit diesen neuen Modellen können Unternehmen ihre Preisstrategien flexibler gestalten und ihren Kunden mehr Zahlungsoptionen anbieten, was die Benutzerfreundlichkeit und Kundenzufriedenheit erhöht."Unser Ziel war es immer, eine Plattform zu schaffen, die es Unternehmen ermöglicht, ihre internen Apps einfach und sicher zu vertreiben und so die Digitalisierung voranzutreiben. Das positive Feedback und das große Interesse, das wir seit dem Launch erfahren haben, bestärkt uns in unserer Überzeugung, dass der mobivention App Marketplace eine entscheidende Rolle in der Zukunft des App-Vertriebs spielen wird", fügt Dr. Weid hinzu.Entwicklung eines eigenen App marketplaces im KundenauftragFür Unternehmen, die einen eigenen alternativen iOS App marketplace anbieten möchten, bietet mobivention die Möglichkeit, seine Technologie zu lizensieren. Damit muss das Rad nicht immer neu erfunden werden und interessierte Unternehmen können die Möglichkeit zu einem beschleunigten time to market nutzen.Lizensierung der Marketplace-Technologie für KundenprojekteAußerdem bietet mobivention die Möglichkeit, die entwickelte Technologie in eigene Lösungen zu integrieren und hier Kosten- und Zeitvorteile zu realisieren."Durch die von uns geleistete Vorarbeit bieten wir unseren Kunden einen klaren Wettbewerbsvorteil. Durch intensive Weiterentwicklung, auch auf der Basis Erfahrungen bei den aktuell laufenden Verhandlungen mit Kunden, sichern wir unseren Wettbewerbsvorteil und bauen diesen noch weiter aus." weiß Dr. Hubert Weid, Geschäftsführer der mobivention GmbH.Weitere Informationen finden Sie auf: https://app-marketplace.eu/Pressebilder finden Sie hier: https://uploads.mobivention.eu/b39c82ad69ccÜber mobiventionmobivention ist ein führender IT-Dienstleister mit Schwerpunkt App- und Web Entwicklung. Das Leistungsportfolio besteht aus Konzeption, UI / UX Design, Entwicklung und damit im Zusammenhang stehender Services. Zu den unterstützten Produkten gehören native Apps, Hybridapps, PWA, responsive Webseiten und Web Applikationen.Das 2003 gegründete Unternehmen verfügt mit seinen rund 30 Mitarbeitern über einen langjährigen Erfahrungsschatz bezüglich der Entwicklung von Apps und Webseiten für Kunden unterschiedlicher Größenordnung. Dieses einzigartige Know-how bildet das Fundament für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit namhaften Kunden verschiedenster Branchen.Weitere Infos finden Sie unter: https://mobivention.comFolgen Sie uns auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mobivention-gmbh/Pressekontakt:Bibiana HesselerDirector Marketingmobivention GmbHBreslauer Platz 4D-50668 KölnTel: +49-221-677 811 0E-Mail: bhesseler@mobivention.comOriginal-Content von: mobivention GmbH, übermittelt durch news aktuell