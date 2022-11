Die mobile Familie @Amunches bringt die Jackery-Energielösung in die indigene Schule Benito Juárez in La Guajira

La Guajira, Kolumbien (ots/PRNewswire) -Anlässlich seines 10-jährigen Bestehens schildert Jackery seine Reise nach La Guajira, um die Träume der dortigen Schüler zu verwirklichen.Jackery (https://bit.ly/3s9FMaF), der weltweit führende Hersteller von Solargeneratoren und Top-Anbieter innovativer tragbarer Strom- und grüner Outdoor-Energielösungen, hat sich mit der Van-Lifer-Familie @Amunches zusammengetan, um seine tragbaren Stromstationen in eine Schule in La Guajira zu bringen, einer Region an der Nordspitze Kolumbiens, die unter Strom- und Wassermangel leidet.Eine Familie aus Argentinien, die Amunches, deren Name von einem Wort aus der alten Mapuche-Sprache mit der Bedeutung „Reisende" abgeleitet ist, hat mit ihrem kühnen Lebensstil auf Reisen und ihrem freien Geist viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die Geschichte zwischen den Amunches und Jackery begann im Jahr 2020: Die Familie schloss sich dem Botschafterteam von Jackery an und nahm das Solarladesystem und den Generator mit an Bord, um ihre Abenteuer mit Strom zu versorgen, während sie mit ihrem umgebauten Schulbus quer durch Amerika fuhren, um lokale Kulturen zu erkunden, ihre Erlebnisse zu dokumentieren und diese in den sozialen Medien zu teilen.Im November 2021 besuchten die Familie Amunches und Jackery die indigene Schule Benito Juárez auf der kolumbianischen Halbinsel La Guajira, wo die Vorfahren des indigenen Volkes der Wayuu als Nomaden auf der Suche nach Wasser und anderen Ressourcen über weite Landstriche zogen. Die Lebensbedingungen der lokalen Gemeinschaften sind schwierig. Das Leben inmitten einer Wüste und eines trockenen Landes bedeutet, dass die Menschen vor Ort mit einer rauen Umgebung und extremen Wetterbedingungen zurechtkommen müssen. Hinzu kommt der ständige Mangel an sauberem Wasser, um gesund zu bleiben, und an Strom, um Essen zu kochen und ihre Häuser zu beleuchten.Während ihres Besuchs nutzte die Familie Amunches die Energiestationen von Jackery, um einen Projektor einzuschalten, mit dem sie die Geschichten ihrer Reiseerlebnisse erzählten und eine unsichtbare Welt entfalteten, die alle Kinder im Klassenzimmer in ihren Bann zog. „Die Jungs kamen eher träge zum Unterricht, aber als sie sahen, dass der Projektor eingeschaltet war, waren auch sie Feuer und Flamme", sagten die Amunches in einem Instagram-Post: „Gemeinsam erreichten wir La Guajira, das Land der Nomaden. Und hier, inmitten des Sandes, der Kakteen und der Stille der abgelegenen Wüste, öffneten sich 24 Augenpaare wie Fenster." Kürzlich hat Jackery auch einen Roadtrip mit den Amunchs nach Mexiko gemacht, um das Gemeinwohl zu fördern.„Wir sind dankbar für den Einsatz der Familie Amunches, die diese lange Reise möglich gemacht und unseren Wunsch erfüllt hat, die Schule mit dem dringend benötigten Strom zu versorgen, um die Träume dieser unterversorgten Schüler zu verwirklichen. Diese Kampagne ist ein weiterer Schritt in unserer Mission, unterentwickelten Gemeinschaften und Menschen in Not zu helfen, damit Sie von zuverlässigen und kostengünstigen erneuerbaren Energien profitieren können", sagte der Leiter der Marketingabteilung von Jackery USA.Seit der Expansion nach Nordamerika im Jahr 2016, als das Unternehmen ein Crowdfunding-Projekt auf Kickstarter startete, widmet sich Jackery der Entwicklung leistungsstarker, tragbarer und vielseitiger Solarstromgeneratoren für Outdoor-Aktivitäten und Notfälle. Von der Zusammenarbeit mit großen Einzelhändlern wie Harbor Freight, HomeDepot und Lowe's zur Stärkung des Offline-Vertriebskanals bis hin zur Markteinführung des neuesten Sonnengenerators von Jackery, des Solar Generator 2000 Pro, in Zusammenarbeit mit dem Hollywood-Star Chris Pratt hat Jackery dank seiner zehnjährigen Erfahrung im Bereich der tragbaren, sauberen Energielösungen einige der besten Produkte auf dem Markt anbieten können und sich den ersten Platz auf der Amazon-Bestsellerliste der USA in der Kategorie der tragbaren Batterien gesichert.Informationen zu JackeryJackery, der 2012 in Kalifornien gegründete, weltweit führende Anbieter innovativer tragbarer Strom- und grüner Outdoor-Energielösungen, ist eine der meistverkauften Marken für Solargeneratoren und wird von über 150 autorisierten Medien und Organisationen weltweit anerkannt. Seit 2018 hat Jackery weltweit mehr als 2 Millionen Einheiten verkauft und ist in den USA, Europa, Japan und China vertreten.Als Pionier des Solargenerator-Konzepts und -Produkts bietet Jackery eine Reihe tragbarer, vielseitiger grüner Generatoren an, die alle Outdoor-Bedürfnisse erfüllen, vom Aufladen eines Handys oder Laptops bis hin zur Stromversorgung von Großgeräten wie elektrischen Kochgeräten, Heizungen und Lampen. 