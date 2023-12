Toumei Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

In den letzten Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment oder der Kommunikationsfrequenz rund um die Aktie von Toumei in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Die Frequenz der Diskussionsbeiträge hat sich weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält Toumei daher ein "neutral"-Rating auf dieser Ebene.

Die technische Analyse der Toumei-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2256,82 JPY lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 1794 JPY, was einem Unterschied von -20,51 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (1816,7 JPY) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (-1,25 Prozent), was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt erhält Toumei für die einfache Charttechnik eine "neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Toumei-Aktie liegt bei 21,05, was zu einer "guten" Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 42,46 und wird daher als "neutral" eingestuft. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "gut" für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Toumei eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "neutral" eingestuft. Somit erhält Toumei insgesamt eine "neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

