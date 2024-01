mm2 Asia Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Relative Strength Index (RSI) für die Mm2 Asia-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (65) als auch der 25-Tage-RSI (59,57) deuten darauf hin, dass die Aktie neutral eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten beiden Wochen ebenfalls neutral. Die Mehrheit der Kommentare und Beiträge zu diesem Wert waren neutral, was zu der Schlussfolgerung führt, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene ebenfalls als "Neutral" eingestuft werden kann.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Mm2-Asia-Aktie von 0,025 SGD eine Entfernung von -37,5 Prozent vom GD200 (0,04 SGD) auf, was ein schlechtes Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,03 SGD, was auch auf ein schlechtes Signal hindeutet, da der Abstand -16,67 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Mm2 Asia-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analyse zeigt, dass die Stimmung und die Diskussionsstärke in Bezug auf Mm2 Asia in den letzten Wochen stabil geblieben sind. Es wurden keine außergewöhnlichen Aktivitäten in den sozialen Medien gemessen. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.