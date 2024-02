mm2 Asia Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die technische Analyse der Mm2 Asia zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,021 SGD 30 Prozent unter dem GD200 (0,03 SGD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,02 SGD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +5 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Anleger können Aktienkurse nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Mm2 Asia in den sozialen Medien neutral. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Mm2 Asia-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI (50) als auch der 25-Tage-RSI (61,11) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Betrachtung der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigt, dass die Aktie eine mittlere Aktivität aufweist und kaum Änderungen in der Stimmungsraten aufgetreten sind. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.