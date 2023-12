mm2 Asia Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die Mm2 Asia-Aktie hat sich in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 0,04 SGD für den Schlusskurs eingependelt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 0,031 SGD (-22,5 Prozent Unterschied), was charttechnisch zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,03 SGD zeigt, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau lag (+3,33 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen neutral. Weder positive noch negative Themen wurden diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung für das Anleger-Sentiment führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Mm2 Asia-Aktie liegt bei 44,44, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 47,62, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt.

Die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Mm2 Asia durchschnittlich bzw. gering sind, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Mm2 Asia-Aktie basierend auf verschiedenen Analysekriterien.