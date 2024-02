mic Aktie: Das ist ein Hammer

In den sozialen Medien konnte eine positive Veränderung in der Stimmungslage von Pyramid in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen nicht verändert. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Pyramid-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,65 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs beträgt hingegen 1,23 EUR, was einer Differenz von -25,45 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine negative Bewertung von "Schlecht", da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Pyramid liegt bei 66,67, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 62,99, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Die Stimmung rund um Pyramid auf sozialen Plattformen war neutral, allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.