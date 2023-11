mic Aktie: Was war das denn?

Die technische Analyse der Pyramid-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 1,5 EUR 17,58 Prozent unter dem GD200 (1,82 EUR) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der den mittleren Kursverlauf der letzten 50 Tage darstellt, liegt bei 1,47 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand zum Kurs +2,04 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Pyramid-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat schlechter wurde. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating. Bezüglich der Intensität der Diskussionen zeigt sich jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Anleger in etwa gleichem Maße wie zuvor über das Unternehmen diskutierten.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch die Diskussionen der Anleger in Bezug auf das Unternehmen waren weder positiv noch negativ. Insgesamt wird das Anleger-Sentiment daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Pyramid-Aktie liegt bei 41,89, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 45, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt eine Einstufung als "Neutral".