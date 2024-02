mic Aktie: So kann man sich irren!

Die Bewertung von Aktienkursen hängt nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten ab, sondern auch von weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analysten haben die Aktie von Pyramid auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Pyramid diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittskurs der Pyramid-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1,64 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,17 EUR, was einem Unterschied von -28,66 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,34 EUR liegt unter dem letzten Schlusskurs (-12,69 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz lässt sich feststellen, dass die Stimmung rund um Pyramid in den letzten Wochen kaum Veränderungen gezeigt hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen ebenfalls abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Somit wird Pyramid auf dieser Stufe insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) dient dazu zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage zeigt, dass die Pyramid-Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen deutet darauf hin, dass Pyramid weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse.