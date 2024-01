mic Aktie: Endlich geschafft?

Die Pyramid-Aktie wird aus charttechnischer Sicht bewertet und erhält unterschiedliche Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 1,77 EUR, während der aktuelle Kurs bei 1,455 EUR liegt, was eine Abweichung von -17,8 Prozent bedeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (1,42 EUR) ergibt sich eine Abweichung von +2,46 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik also ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Pyramid diskutiert, während in den vergangenen ein, zwei Tagen vor allem positive Themen im Fokus der Anleger standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingeschätzt, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Die Bewertung des Sentiments und des Buzz basiert auf Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. In den vergangenen vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz bei Pyramid festgestellt, weshalb die Aktie auf dieser Stufe ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) dient dazu, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 14,75, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI für 25 Tage beläuft sich auf 47,89, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einer Bewertung als "Gut".