mic Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die technische Analyse für die Aktie der Pyramid betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Der aktuelle Wert des RSI beträgt 48,78, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 54, was darauf hinweist, dass die Aktie als weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Die Gesamtbewertung des RSI ist daher "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie der Pyramid. In den vergangenen Wochen haben sich insgesamt die negativen Meinungen gehäuft, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Die Anlegerstimmung wird daher als "Schlecht" angemessen bewertet.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Pyramid festgestellt werden. Daher wird das Sentiment und der Buzz als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird Pyramid daher für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.