mein-dienstrad.de informiert auf der Personalmesse in München über die Vorteile des Dienstrad-Leasings

Oldenburg (ots) -Als einer der führenden Anbieter im Bereich Dienstrad-Leasing ist mein-dienstrad.de am 25. Oktober 2022 auf der 18. Personalmesse in München mit einem Stand in Halle 3 vertreten. Die seit 2004 stattfindende Messe widmet sich verschiedener Themen, wie dem Recruiting, Personalmanagement oder der Weiterbildung von Mitarbeitenden. Ralf Brumm, als Leiter des Vertriebs KMU bei mein-dienstrad.de, und Sales Manager Kevin Oberlender werden am Stand E23 das Gespräch mit Personalleitern, Personalentwicklern und anderen Führungskräften von Unternehmen suchen. Ziel ist es, wichtige Fragen zu beantworten und über die Vorteile des Dienstrad-Leasings aufzuklären.Aktionscode für kostenlosen Messebesuch über mein-dienstrad.deInteressierte Messebesucher können über mein-dienstrad.de ein kostenloses Besucher-E-Ticket für die Personalmesse in München erhalten. Um den Code anzufragen, ist eine E-Mail an customercare@baronmobil.com mit dem Betreff Personalmesse München erforderlich. Der Promocode kann dann bei der Bestellung der Tickets eingelöst werden."Das Dienstrad-Leasing gehört zu den beliebtesten Benefits und ist wichtiger Bestandteil des Betrieblichen Gesundheitsmanagements. Trotzdem gibt es immer noch Unternehmen, die das Dienstrad-Leasing noch nicht anbieten und somit eine tolle Möglichkeit vergeben, neue Talente für sich zu gewinnen und bestehende Mitarbeitende zu halten. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher auf der Messe und beantworten gerne alle Fragen rund um das Dienstrad-Leasing", fasst Brumm zusammen.Vorteile des Dienstrad-Leasings für Arbeitgeber und AngestellteViele Unternehmen fürchten vor allem einen hohen Aufwand, unvorhersehbare Kosten im Schadensfall oder bei dem Ausscheiden eines Mitarbeitenden. Diese Sorgen kann Kevin Oberlender jedoch nehmen. "Als erfahrener Anbieter im Dienstrad-Leasing wissen wir genau, wie die Umsetzung am besten gelingt. Wir bieten individuelle Lösungen für Unternehmen jeder Größe bis zum Konzern und garantieren dabei eine persönliche Betreuung und Beratung durch unseren hauseigenen Kundenservice. Die Abwicklung erfolgt komplett digital in einem einfach zu bedienenden Portal."Über ein Rundum-Sorglos-Paket ist der Arbeitgeber zudem von jeglichen Zuzahlungen, die durch Serviceleistungen, Wartung, Verschleiß, Reparatur oder Diebstahl entstehen könnten, befreit. Auch bei vorzeitigen Vertragsbeendigungen aufgrund von Kündigung, Elternzeit oder längerer Krankheit ist der Arbeitgeber über Protect + voll abgesichert.Ist das Dienstrad-Leasing erst einmal ins Rollen gekommen, profitieren alle Beteiligten. Angestellte freuen sich besonders über die Möglichkeit mittels günstiger Nutzungsraten, die direkt vom Gehalt einbehalten werden, hochwertige E-Bikes oder andere Fahrräder zu fahren. Dank der 0,25 %-Versteuerung ergeben sich steuerliche Vorteile, sodass gegenüber dem Direktkauf bis zu 40 Prozent gespart werden kann. Mitarbeitende, die regelmäßig das Rad nutzen, tun ihrer Gesundheit etwas Gutes. Als Teil des Betrieblichen Gesundheitsmanagements kann das Dienstrad-Leasing somit einen wesentlichen Einfluss auf den Krankenstand im Unternehmen haben.Unternehmen, die ein Dienstrad-Leasing anbieten, stärken ihren Ruf als verantwortungsvoller Arbeitgeber, dem das Wohlbefinden des Teams am Herzen liegt. Dies hat nicht nur positive Effekte auf potenzielle, neue Mitarbeitende. Auch bestehende Angestellte binden sich stärker an ein Unternehmen.Über mein-dienstrad.demein-dienstrad.de gehört zu den führenden Anbietern im Bereich Dienstradleasing und ist eine Marke der baron mobility service gmbh mit Sitz in Oldenburg. Seit 2012 bietet das Unternehmen individuelle Leasing-Modelle für Arbeitgeber. Arbeitnehmer fahren ihr Wunschrad nach Wahl. Bezieht der Mitarbeiter das Dienstrad per Gehaltsumwandlung, profitiert er von einer steuerlichen Förderung über die 0,25%-Regelung und darf sein Rad für private Touren nutzen. Bei zahlreichen Unternehmen - darunter Konzerne wie die Bayer AG und Henkel - ist Dienstrad-Leasing bereits im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements fest etabliert. Diese klimaschonende Fortbewegung ist für Unternehmen jeder Größe sowie für Selbstständige und Freiberufler möglich. mein-dienstrad.de beschäftigt rund 50 Mitarbeiter, arbeitet bundesweit mit über 4.000 relevanten Fachhändlern zusammen und ist markenunabhängig. Zudem unterstützt das Unternehmen Forschungsprojekte zur nachhaltigen Mobilität im Straßenverkehr in Kooperation mit der Universität Oldenburg und weiteren Hochschulen, um den Radverkehr mithilfe digitaler Innovationen insgesamt attraktiver zu machen. www.mein-dienstrad.dePressekontakt:baron mobility service gmbhMelanie WitteStaulinie 14-1526122 OldenburgTelefon: 0441 - 55 977 967Fax: 0441 - 55 977 999E-Mail: melanie.witte@baronmobil.comhttps://www.mein-dienstrad.deOriginal-Content von: baron mobility service gmbh, übermittelt durch news aktuell