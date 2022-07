mein-dienstrad.de erhält Zertifizierung nach internationaler Norm für Informationssicherheit ISO/IEC 27001

Oldenburg (ots) -Als einer der führenden deutschen Anbieter im Bereich Fahrradleasing freut sich mein-dienstrad.de über die Zertifizierung nach internationaler Norm für Informationssicherheit ISO/IEC 27001. Mit der Zertifizierung weist das Oldenburger Unternehmen eine hohe Sicherheit im Umgang mit teils hochsensiblen Daten nach. Um den Anforderungen gerecht zu werden, optimierte das Team von mein-dienstrad.de etwa ein Jahr lang die unterschiedlichen Bereiche des Managementsystems, wie IT-Sicherheit, Personalmanagement, Compliance und physische Sicherheit. Die Zertifizierung erfolgte dann im April 2022 durch die Dekra.Inhalte der ISO/IEC 27001Das Zertifikat für Informationssicherheit ISO/ IEC 27001 ist weltweit die führende Norm für Informationssicherheits-Managementsysteme. Als eine der wichtigsten Cyber-Security-Zertifizierungen beinhaltet sie klare Leitlinien für die Planung, Durchführung, Überprüfung und Optimierung der Informationssicherheit. mein-dienstrad.de setzt mit dem Zertifikat ein starkes Zeichen für die Bedeutung der Sicherheit von Informationen, Daten und Systemen im eigenen Betrieb. Im Zuge der Digitalisierung und der drohenden Gefahr durch Cyber-Angriffe schafft die renommierte Zertifizierung Vertrauen bei Kunden und Geschäftspartnern. Der umfassende Schutz wichtiger Daten ist dabei für alle Vertragspartner von besonderer Bedeutung. Als Leasingnehmer hat der Arbeitgeber eine hohe Verantwortung für die Daten seiner Mitarbeitenden. Und auch die Arbeitnehmer, die das Dienstradleasing in Anspruch nehmen, haben ein großes Interesse daran, dass ihre Daten in vertrauensvollen Händen sind.Dieses Vertrauensverhältnis ist wiederum die Basis für den langfristigen Erfolg von mein-dienstrad.de. "Als zukunftsfähiges Unternehmen können sich die Kunden von mein-dienstrad.de auf ein Höchstmaß an Sicherheit im Umgang mit ihren Daten verlassen", fasst Zora Becker, Informationssicherheitsbeauftragte von mein-dienstrad.de, die Relevanz des Zertifikats zusammen.mein-dienstrad.de bereitete sich sorgfältig auf Audit vorDer erfolgreichen Zertifizierung ging eine etwa einjährige Vorbereitungszeit voran. In dieser Zeit wurden alle relevanten Bereiche des Unternehmens und zahlreiche interne Prozesse genau analysiert, Schwachstellen identifiziert und im Anschluss überarbeitet. Neue Prozesse wurden implementiert und zu einem umfassenden Informationssicherheits-Managementsystem zusammengeführt. Mit der erfolgreichen Zertifizierung ist die Arbeit jedoch noch nicht getan, vielmehr wurde ein kontinuierlicher Prozess etabliert, der auch in Zukunft eine hohe Informationssicherheit garantieren soll. Denn nur so sind alle bei mein-dienstrad.de hinterlegten Daten auf lange Sicht vor einem Verlust oder ungewollten Zugriffen geschützt. Versäumnisse in der Informationssicherheit könnten hingegen gravierende rechtliche und finanzielle Folgen nach sich ziehen und zu einem deutlichen Vertrauensverlust bei Partnern und Kunden führen. "Mit der kontinuierlichen Prüfung unserer IT-Sicherheitssysteme sind wir sehr gut aufgestellt für die Zukunft", erklärt Zora Becker.Im Zuge der Vorbereitung war es nicht nur wichtig, die Prozesse zu optimieren, sondern auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter intensiv zu schulen. Aus diesem Grund werden auch zukünftig in regelmäßigen Abständen IT-Sicherheitsszenarien durchgespielt, um für den Ernstfall gewappnet zu sein. Der sichere Umgang mit Daten, Informationen und System ist wichtiger Bestandteil der Unternehmenskultur und ist fest im Alltag bei mein-dienstrad.de verankert.Über mein-dienstrad.demein-dienstrad.de gehört zu den führenden Anbietern im Bereich Dienstradleasing und ist eine Marke der baron mobility service gmbh mit Sitz in Oldenburg. Seit 2012 bietet das Unternehmen individuelle Leasing-Modelle für Arbeitgeber. Arbeitnehmer fahren ihr Wunschrad nach Wahl. Bezieht der Mitarbeiter das Dienstrad per Gehaltsumwandlung, profitiert er von einer steuerlichen Förderung über die 0,25%-Regelung und darf sein Rad für private Touren nutzen. Bei zahlreichen Unternehmen - darunter Konzerne wie die Bayer AG und Henkel - ist Dienstrad-Leasing bereits im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements fest etabliert. Diese klimaschonende Fortbewegung ist für Unternehmen jeder Größe sowie für Selbstständige und Freiberufler möglich. mein-dienstrad.de beschäftigt rund 50 Mitarbeiter, arbeitet bundesweit mit über 4.000 relevanten Fachhändlern zusammen und ist markenunabhängig. Zudem unterstützt das Unternehmen Forschungsprojekte zur nachhaltigen Mobilität im Straßenverkehr in Kooperation mit der Universität Oldenburg und weiteren Hochschulen, um den Radverkehr mithilfe digitaler Innovationen insgesamt attraktiver zu machen. www.mein-dienstrad.dePressekontakt:baron mobility service gmbhMelanie WitteWickenweg 5226125 OldenburgTelefon: 0441 - 55 977 967Fax: 0441 - 55 977 999E-Mail: melanie.witte@baronmobil.comhttps://www.mein-dienstrad.deOriginal-Content von: baron mobility service gmbh, übermittelt durch news aktuell