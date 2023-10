mein-dienstrad.de auf der Personalmesse München 2023 / Dienstrad-Leasing-Anbieter hält Fachvortrag über den attraktiven Mitarbeiter-Benefit

Oldenburg (ots) -Ende Oktober präsentiert sich mein-dienstrad.de erneut auf einer wichtigen Fachmesse. Dieses Mal liegt der Fokus allerdings nicht auf dem Fuhrparkmanagement. Die Personalmesse München, die vom 25. bis 26. Oktober 2023 im MOC stattfindet, steht ganz im Zeichen von Recruiting, Personalmanagement und Personalentwicklung. Für das Oldenburger Unternehmen ist das eine willkommene Gelegenheit, um Personaler und Unternehmensentscheider umfassend über das Dienstrad-Leasing als einen relevanten Mitarbeiter-Benefit zu informieren. "Wir möchten die Fachmesse in München dazu nutzen, die zahlreichen Vorteile des Leasings zu beleuchten und mit interessierten Besuchern persönlich ins Gespräch zu kommen", sagt Laurenz Pelster, Key Account Manager bei mein-dienstrad.de.Fachvortrag beleuchtet Ablauf und Vorteile des Dienstrad-LeasingsAls eines der erfolgreichsten Unternehmen auf dem Dienstrad-Sektor weiß mein-dienstrad.de, worauf es bei der Integration des Dienstrad-Leasings ankommt. Und so ist das Unternehmen nicht nur mit einem Messestand in Halle 1, Stand C16 auf der Personalmesse München (https://www.personalmesse-muenchen.de/) vertreten, sondern ebenfalls mit einem Vortrag im Fachprogramm, den sich Messebesucher kostenfrei in Forum 1 anhören können. Unter dem Titel "Dienstrad-Leasing für Ihre Mitarbeiter: Ein Benefit, das sich für Arbeitgeber und Arbeitnehmer lohnt" informiert Laurenz Pelster am 25. Oktober um 13:45 Uhr über die Vorteile und die praktische Umsetzung des Dienstrad-Leasings. Dabei geht er unter anderem konkret auf den Ablauf des Leasings ein, stellt Kosten und Nutzen für Arbeitgeber heraus, beschreibt den internen Arbeitsaufwand sowie die Auswirkungen auf Mitarbeiterbindung und Arbeitgeberattraktivität. Nicht zuletzt stellt er ebenfalls das Dienstleistungsportfolio von mein-dienstrad.de vor.Die Nachfrage nach Diensträdern als Teils des Gesundheitsmanagements oder Mobilitätskonzepts ist bei Arbeitgebern immer gefragter. "Dennoch zögern manche Unternehmen, ihren Mitarbeitern das Benefit anzubieten und im Unternehmen zu integrieren. Sie befürchten, dass die Organisation mit einem hohen bürokratischen Aufwand verbunden ist und zu viele Kapazitäten in Anspruch nimmt, die nicht jeder Betrieb ohne Weiteres bereitstellen kann", erklärt Pelster und ergänzt: "Allerdings können wir dies aus Erfahrungen mit unseren Kunden nicht bestätigen - im Gegenteil. Viele unserer Kunden sind positiv überrascht, dass sich das Leasing problemlos umsetzen und in den Arbeitsalltag einfügen lässt." Wie die Realisierung des Dienstrad-Leasings beispielsweise im Rahmen eines firmeninternen Gesundheitsmanagements gelingen kann, erklärt Laurenz Pelster ebenfalls in seinem Vortrag. Dabei setzt das Oldenburger Unternehmen auf eine intensive und persönliche Beratung, ein selbst entwickeltes Online-Portal und maßgeschneiderte Servicepakete - unabhängig davon, ob es sich um einen großen Konzern, ein mittelständisches Unternehmen oder Selbständige handelt.Personalmesse München rückt Mitarbeiterbindung und -motivation in den FokusUm Interessierten das Dienstrad-Leasing näher zu bringen, ist die Personalmesse München genau der richtige Ort. Ihr Ziel ist es, mit zirka 50 teilnehmenden Ausstellern und persönlicher Beratung die Relevanz des Personalmanagements für den Gesamterfolg eines Unternehmens zu beleuchten. Die Fachmesse steht in diesem Jahr unter dem Motto "Erfolgsfaktor Recruiting, Personalmanagement, BGM und Weiterbildung" und widmet sich zahlreichen aktuellen Themenschwerpunkten, darunter Mitarbeitermotivation, Mitarbeiterbindung durch Anreizsysteme oder betriebliches Gesundheitsmanagement."Das Dienstrad-Leasing ist ein attraktiver Benefit, der nicht nur die Klimabilanz verbessert, sondern ebenfalls das Wohlbefinden der Mitarbeitenden und die Attraktivität als Arbeitgeber stärkt. Vor allem in Zeiten von Fachkräftemangel und War for Talents ist das ein nicht zu unterschätzender Pluspunkt", führt Laurenz Pelster weiter aus. Das Unternehmen mein-dienstrad.de hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesen Benefit anzubieten und zugleich Gesundheit, Mobilität und Klimaschutz in deutschen Unternehmen zu optimieren. Das Team von mein-dienstrag.de freut sich darum umso mehr, auf der Personalmesse München dem Messepublikum persönlich einen Einblick in das Dienstrad-Leasing zu geben.Über mein-dienstrad.demein-dienstrad.de gehört zu den führenden Anbietern im Bereich Dienstradleasing und ist eine Marke der baron mobility service gmbh mit Sitz in Oldenburg. Seit 2012 bietet das Unternehmen individuelle Leasing-Modelle für Arbeitgeber. Arbeitnehmer fahren ihr Wunschrad nach Wahl. Bezieht der Mitarbeiter das Dienstrad per Gehaltsumwandlung, profitiert er von einer steuerlichen Förderung über die 0,25%-Regelung und darf sein Rad für private Touren nutzen. Bei zahlreichen Unternehmen - darunter Konzerne wie die Bayer AG und Henkel - ist Dienstrad-Leasing bereits im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements fest etabliert. Diese klimaschonende Fortbewegung ist für Unternehmen jeder Größe sowie für Selbstständige und Freiberufler möglich. mein-dienstrad.de beschäftigt rund 50 Mitarbeiter, arbeitet bundesweit mit über 4.000 relevanten Fachhändlern zusammen und ist markenunabhängig. Zudem unterstützt das Unternehmen Forschungsprojekte zur nachhaltigen Mobilität im Straßenverkehr in Kooperation mit der Universität Oldenburg und weiteren Hochschulen, um den Radverkehr mithilfe digitaler Innovationen insgesamt attraktiver zu machen. www.mein-dienstrad.de