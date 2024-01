medmix Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die Aktie von Medmix wird derzeit aus verschiedenen Perspektiven analysiert. In technischer Hinsicht liegt der Kurs mit 18,48 CHF derzeit um -1,07 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet, wird die Einstufung allerdings als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -13,6 Prozent liegt. Zusammenfassend wird die Aktie für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien bezüglich Medmix war in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Ein Blick auf das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, zeigt, dass über Medmix in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und wird insgesamt mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls als Bewertungsgrundlage herangezogen. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 55,88, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50,74, was wiederum zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" für die Aktie von Medmix.