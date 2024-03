medmix Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu Medmix überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Medmix diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 20,65 CHF lag, während der aktuelle Kurs nur 15,42 CHF beträgt, was einer Abweichung von -25,33 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (16,72 CHF) liegt über dem aktuellen Kurs (15,42 CHF), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Medmix wurden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Dabei zeigt sich eine mittlere Aktivität und eine geringe Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Medmix-Aktie liegt bei 17, was auf eine überverkaufte Aktie hindeutet und somit eine "Gut"-Bewertung ergibt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 66,79, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Medmix.