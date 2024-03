medmix Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Medmix derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 20,52 CHF, während der Kurs der Aktie bei 15,9 CHF um -22,51 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Bewertung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 16,52 CHF, was einer Abweichung des Aktienkurses von -3,75 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

Anleger können Aktienkurse nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten beurteilen, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Die Analyse von Medmix auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Befunde. Zudem wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Medmix in den sozialen Medien diskutiert. Dadurch erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Medmix als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI für die Medmix liegt bei 34,18, was weder eine überkaufte noch -verkaufte Situation anzeigt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 61, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Während der letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Medmix in den sozialen Medien. Es gab keine Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie zeigt an, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Medmix wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.