medmix Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 oder 25 Tagen auf einen Skalenwert von 0 bis 100 normiert. Der Medmix-RSI liegt aktuell bei 43,24, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 51,11, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein neutrales Rating für Medmix.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde Medmix in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ in den sozialen Medien bewertet. Dies spiegelt sich auch in den Kommentaren und Diskussionen wider, die in diesem Zeitraum stattgefunden haben. Die Anlegerstimmung wird daher als schlecht eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Medmix-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 20,99 CHF lag. Der letzte Schlusskurs von 17,38 CHF weist somit eine negative Abweichung von 17,2 Prozent auf, was charttechnisch als schlecht bewertet wird. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine neutrale Bewertung.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger im Internet wurden ebenfalls analysiert. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer neutralen Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Insgesamt ergibt sich daher für Medmix ein neutrales Rating basierend auf dem Relative Strength Index, der Anlegerstimmung und der technischen Analyse.