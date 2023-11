mdf commerce Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Bewertung von Mdf Commerce-Aktien durch Analysten und Anleger

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten erhielt die Mdf Commerce-Aktie 1 "Gut"-Einstufung, 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittlichen Kursziele ergaben einen Wert von 5,5 CAD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 38,89 Prozent vom letzten Schlusskurs (3,96 CAD) steigen könnte. Insgesamt wird die Aktie somit von Analysten mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden neutrale Diskussionen über Mdf Commerce geführt, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentimentbarometer.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Mdf Commerce-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,53 CAD. Der letzte Schlusskurs von 3,96 CAD weicht um +12,18 Prozent ab, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Wenn wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage betrachten, liegt der letzte Schlusskurs (3,91 CAD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,28 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Mdf Commerce liegt bei 44,74 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,03, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Mdf Commerce-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.