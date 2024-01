mdf commerce Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die technische Analyse der Mdf Commerce-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,64 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 4,1 CAD liegt. Das ergibt eine Abweichung von +12,64 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 4,07 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Mdf Commerce in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 58, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 51,53, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Die langfristige Meinung von Analysten führt zu einer Einschätzung von "Gut" für die Mdf Commerce-Aktie. Von insgesamt 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen, liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel der Analysten wird bei 5,5 CAD angesiedelt, was einer Performance von 34,15 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.