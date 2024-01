mdf commerce Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Mdf Commerce wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An einem Tag und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Dadurch erhält Mdf Commerce auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) dient dazu, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Mdf Commerce liegt bei 56,76 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beträgt 42,78, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Mdf Commerce-Aktie sind 1 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Mdf Commerce vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 5,5 CAD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (4,16 CAD) ausgehend um 32,21 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Gut". Zusammengefasst erhält Mdf Commerce von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Mdf Commerce mittlerweile auf 3,61 CAD, während die Aktie selbst einen Kurs von 4,16 CAD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +15,24 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 4,05 CAD, was die Aktie mit +2,72 Prozent Abstand aus dieser Sicht zu einem "Neutral" macht. Insgesamt ergibt sich daher die Gesamtnote "Gut" für Mdf Commerce.