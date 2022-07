ma Pressemedien 2022 II: Ad Alliance erreicht 20,81 Millionen Menschen

Köln (ots) -- Ad Alliance erreicht mit ihrem Zeitschriften-Portfolio rund 30 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren- DER SPIEGEL mit 4,53 Mio. Leser:innen und STERN mit 4,09 Mio. Leser:innen erzielen Platz 1 und 3 bei den Reichweiten der frei verkäuflichen Publikumszeitschriften- BRIGITTE ist größte Reichweitengewinnerin und erreicht 1,98 Mio. Leser:innenIn der aktuellen Reichweiten-Auswertung ma Pressemedien 2022 II der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) erzielt das Zeitschriften-Portfolio der Ad Alliance eine Gesamtreichweite von 20,81 Millionen Leser:innen und erreicht damit 29,5 Prozent der Menschen ab 14 Jahren in Deutschland. Im Vergleich zur letzten ma aus dem Januar ist die Reichweite der Ad Alliance von rund 30 Prozent im Gegensatz zum Gesamtmarkt stabil geblieben.Die höchsten Reichweiten der von der Ad Alliance vermarkteten Titel erzielen DER SPIEGEL, der auf 4,53 Millionen wächst, und STERN, der 4,09 Millionen Leser:innen erreicht. Die beiden Titel platzieren sich damit auf Rang 1 und 3 der frei verkäuflichen Publikumszeitschriften. Die größte Reichweitengewinnerin in der ma Pressemedien 2022 II ist BRIGITTE. Die Frauenzeitschrift gewinnt 350.000 Leser:innen hinzu und erreicht damit pro Ausgabe 1,98 Millionen Menschen in Deutschland. Das entspricht einem Plus von 21 Prozent. Starke Reichweiten erzielt auch GALA mit 1,89 Millionen Menschen. Im Segment Frauenzeitschriften lesen zudem monatlich 610.000 Menschen BARBARA.Größte Reichweitengewinnerin im Bereich Programmzeitschriften ist rtv, das um 260.000 Leser:innen auf 3,89 Millionen Menschen wächst. Platz 1 und 2 im Food-Segment gehen erneut an die Zeitschriften ESSEN & TRINKEN mit 1,32 Millionen und das CHEFKOCH MAGAZIN mit 1,13 Millionen. Beide Titel gewinnen deutlich mit einem starken Plus von jeweils 130.000 Leserinnen. ART wächst auf 250.000 Leser:innen.Über die innovative neue Ausweisungsmöglichkeit "Fast Coverage" weist die ma Pressemedien 2022 II erstmals auch zusätzliche, neue und kleinere Titel aus. So erreicht das STERN TV Magazin 440.000, das Personality Magazin GUIDO 240.000 und HARVARD BUSINESS MANAGER 130.000 Menschen.Führendes Wissensmagazin ist einmal mehr GEO, das auf 1,91 Millionen Leser:innen wächst. Starke Reichweiten in diesem Segment erzielen auch National Geographic Deutschland mit 1,05 Millionen, P.M. erreicht 730.000 und GEO Saison wächst auf 540.000 Leser:innen. Platz 1 beim Thema Wohnen geht einmal mehr an SCHÖNER WOHNEN, das auf 1,35 Millionen Menschen zulegen kann. Bei den Wirtschaftstiteln erreicht CAPITAL 540.000 und das MANAGER MAGAZIN wächst auf 510.000 Leser:innen.In der ma Pressemedien werden halbjährlich rollierend die Reichweiten von über 150 Titeln, bestehend aus Zeitschriften, Wochenzeitungen, Supplements sowie Lesezirkel und Kino ermittelt. Zur Erhebung der Reichweiten der Publikumszeitschriften wurden insgesamt 37.423 Personen ab 14 Jahre in Deutschland befragt. Die agma führt die Media-Analysen (ma) im Auftrag ihrer Mitglieder durch, zu denen auch die Verlage der Ad Alliance gehören.Pressekontakt:Thomas Bodemer, Unternehmenskommunikation RTL Deutschland;thomas.bodeme@rtl.de;0221-4567-4314Original-Content von: Ad Alliance, übermittelt durch news aktuell