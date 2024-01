mVise Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Mvise wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 35,71 Punkte, was bedeutet, dass Mvise derzeit als "Neutral" eingestuft wird, da weder eine Überkauf- noch eine Überverkaufssituation vorliegt. Auch der 25-Tage-RSI signalisiert mit einem Wert von 55,24 eine "Neutral"-Bewertung.

Im Hinblick auf fundamentale Daten weist Mvise ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4 auf. Dies bedeutet, dass die Börse 4,42 Euro für jeden Euro Gewinn von Mvise zahlt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche einen Abschlag von 94 Prozent darstellt. Auf Basis des KGV wird die Aktie daher als "Gut" und unterbewertet eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Mvise aktuell bei 0,75 EUR, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,755 EUR und hat somit einen Abstand von +0,67 Prozent aufgebaut. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 0,76 EUR, was einer Differenz von -0,66 Prozent und ebenfalls einem "Neutral"-Signal entspricht. Zusammenfassend wird Mvise auf Basis der beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Im Bereich Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz lassen darauf schließen, dass Mvise aktuell als "Neutral" einzustufen ist. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt. Insgesamt erhält Mvise daher auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.