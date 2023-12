mVise Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Mvise liegt der RSI7 aktuell bei 95,83 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Der RSI25 liegt bei 61,54, was bedeutet, dass Mvise weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI und eine "Neutral"-Bewertung für den 25-Tage-RSI.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" hat Mvise im vergangenen Jahr eine Rendite von -24,39 Prozent erzielt, was 25,17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 6,08 Prozent, und Mvise liegt aktuell 30,47 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Mvise von 0,7 EUR mit -5,41 Prozent Entfernung vom GD200 aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50 liegt bei 0,75 EUR, was ein Abstand von -6,67 Prozent bedeutet und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Mvise-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Mvise wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag rote Signale, was auf negative Diskussionen hindeutet. Größtenteils waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen neutral eingestellt, und in den vergangenen ein, zwei Tagen dominierten ebenfalls negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer. Somit bekommt Mvise insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.