Leroy Seafood Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An einem Tag war das Stimmungsbarometer auf rot, positive Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Leroy Seafood Asa. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Leroy Seafood Asa. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 23,88 Punkte, was bedeutet, dass Leroy Seafood Asa momentan überverkauft ist. Die Aktie wird daher als "Gut" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI ist Leroy Seafood Asa weder überkauft noch überverkauft, weshalb das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Leroy Seafood Asa für diesen Punkt unserer Analyse mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Leroy Seafood Asa-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 44,31 NOK. Der letzte Schlusskurs liegt mit 43,14 NOK auf ähnlichem Niveau (Unterschied -2,64 Prozent), weshalb die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet wird. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (42,19 NOK) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,25 Prozent Abweichung), weshalb die Leroy Seafood Asa-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht wird. Insgesamt wird die Leroy Seafood Asa-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet leistet ebenfalls einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Leroy Seafood Asa zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Leroy Seafood Asa.