mVise Aktie: Einfach unglaublich

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie von Mvise hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,48 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich der Informationstechnologie liegt Mvise damit deutlich unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt -0,77 Prozent. Mvise liegt aktuell sogar 24,71 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Anleger: Die Stimmung der Anleger gegenüber Mvise in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr negativ. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Dividende: Die Dividendenrendite von Mvise liegt bei 0 %, was im Vergleich zur Branche IT-Dienstleistungen einen niedrigeren Ertrag von 22,08 Prozentpunkten bedeutet. Die Ausschüttungspolitik des Unternehmens wird daher als "Schlecht" bewertet.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Mvise Aktie liegt bei 0,73 EUR, während der aktuelle Kurs bei 0.775 EUR liegt. Dies entspricht einer positiven Distanz von +6,16 Prozent und wird daher als "Gut" bewertet. Der GD50 für die letzten 50 Tage hat einen Stand von 0,77 EUR, was einem Abstand von +0,65 Prozent entspricht und somit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie die Gesamtnote "Gut".