mVise Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mvise bei 4, was bedeutet, dass die Börse 4,42 Euro für jeden Euro Gewinn von Mvise zahlt. Dies ist 94 Prozent weniger als der Durchschnittswert in der IT-Dienstleistungsbranche, der derzeit bei 69 liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher auf Grundlage des KGV ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Mvise-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,75 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,725 EUR, was einer Abweichung von -3,33 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt werden bei der Charttechnikanalyse berücksichtigt. Der letzte Schlusskurs von 0,76 EUR liegt ebenfalls nahe dem 50-Tages-Durchschnitt, was einer Abweichung von -4,61 Prozent entspricht. Daher erhält die Mvise-Aktie auch in dieser kurzfristigen Betrachtung ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Mvise-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 48, während der RSI der letzten 25 Handelstage einen Wert von 51,43 aufweist. Daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Mvise mit -24,39 Prozent mehr als 32 Prozent darunter. Die "IT-Dienstleistungen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 11,63 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, was Mvise mit einer Rendite von 36,03 Prozent deutlich unterschreitet. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.